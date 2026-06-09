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Минобороны исследовало сбитые ракеты "Калибр" - РФ вернулась к импортной электронике и изменила боевую часть

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

Минобороны исследовало сбитые ракеты Калибр. В них обнаружили кассетную боевую часть и 90% иностранной электроники вместо российских комплектующих.

Минобороны исследовало сбитые ракеты "Калибр" - РФ вернулась к импортной электронике и изменила боевую часть

Специалисты Министерства обороны Украины провели детальное исследование российских крылатых ракет "Калибр" 3М14, сбитых силами противовоздушной обороны. Анализ показал два важных изменения в конструкции ракеты – россияне начали устанавливать кассетную боевую часть и вернулись к использованию импортной электроники после попытки перейти на собственные комплектующие, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, военные инженеры и ученые полностью разобрали ракеты, исследовали все узлы и составили структурно-функциональную схему изделия.

В ракетах впервые зафиксировали кассетную боевую часть

В Минобороны сообщили, что в ракетах "Калибр", сбитых весной 2026 года, впервые обнаружили кассетную боевую часть, аналогичную той, которая используется в ракетах Х-101.

В 2026 году специалисты Минобороны Украины зафиксировали принципиальное изменение: в ракетах, сбитых весной текущего года, впервые была установлена кассетная боевая часть - аналогичная той, что применяется на Х-101

- говорится в сообщении.

Отмечается, что такая модернизация позволяет увеличить площадь поражения и повысить эффективность ракеты против рассредоточенных целей, в частности авиационной техники, ангаров и открытых позиций.

россия отказалась от собственной электроники

Еще одним выводом исследования стало то, что после попыток перехода на российскую элементную базу производитель снова вернулся к импортным компонентам.

В Минобороны подчеркнули, что платы головки самонаведения более чем на 80–90% состоят из деталей иностранного производства.

В 2023–2024 годах россия постепенно переходила на отечественную элементную базу. Однако БЦВМ со сбитой ракеты, собиравшейся в 2025 году, снова содержит импортные компоненты

- отметили в ведомстве.

По оценке специалистов, переход на российскую электронику мог негативно повлиять на точность наведения ракет, поэтому производитель вернулся к прежней схеме.

Часть навигационной системы имеет украинское происхождение

Также в ходе исследования установлено, что одна из ключевых навигационных систем ракеты – СН-99 – была разработана в Украине в городе Смела еще в 2000-х годах.

Согласно имеющейся документации, разработана она была в 2000-х годах в Украине, в городе Смела. В настоящее время серийное производство осуществляется в россии, однако конструкторская база – украинского происхождения

- сообщили в Минобороны.

"Калибр" остается уязвимым для ПВО

В ведомстве подчеркнули, что главной слабостью ракеты остается ее дозвуковая скорость.

"Калибр" – дозвуковая ракета, и это ее главная конструктивная уязвимость

- отметили в Минобороны.

Несмотря на полеты на сверхмалых высотах – до 20 метров над водой и около 150 метров над сушей – скорость ракеты позволяет уничтожать ее стандартными средствами противовоздушной обороны.

По результатам исследования Министерство обороны также установило производителей электроники, конструкторов и менеджеров, причастных к созданию ракет "Калибр". Эти данные переданы для дальнейшего использования в санкционной политике в отношении россии.

Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щита09.06.26, 13:37 • 13826 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
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Техника
Война в Украине
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Министерство обороны Украины
Украина