В Киеве количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 90
Киев • УНН
В Киеве после обстрела 2 июня зафиксировано 90 пострадавших и 6 погибших. В больницах находятся 52 раненых, среди которых двое детей.
Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Напомним
В ночь на 2 июня россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив 73 ракеты различных типов и 656 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев, также под атакой оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы. В результате обстрела погибли более 10 человек, более 100 - пострадали.
По данным Воздушных сил, всего радиотехнические войска зафиксировали 729 дронов и ракет, которыми агрессор атаковал страну. Российские войска применили 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр", а также 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".