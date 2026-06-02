В Киеве количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 90

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

90 пострадавших на данный момент в столице от массированной атаки врага на столицу 2 июня. В стационарах находятся 52 раненых. Из них двое детей. Шесть человек погибли