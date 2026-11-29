В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии объемом от 1 до 3,5 очереди. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

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Почасовые отключения электроэнергии будут применяться для всех категорий потребителей. В то же время для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений по-прежнему остаются последствия российских атак на украинскую энергосистему. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

В «Укрэнерго» призвали граждан проверять актуальные графики отключений электроэнергии на официальных страницах региональных операторов системы распределения.

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