Круглосуточные отключения света до 3,5 очереди — в «Укрэнерго» сообщили, чего ожидать 30 ноября
Киев • УНН
30 ноября в части областей круглосуточно будут действовать отключения света на 1–3,5 очереди. Причина — последствия атак РФ.
В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии объемом от 1 до 3,5 очереди. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
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Почасовые отключения электроэнергии будут применяться для всех категорий потребителей. В то же время для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.
Причиной введения ограничений по-прежнему остаются последствия российских атак на украинскую энергосистему. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.
В «Укрэнерго» призвали граждан проверять актуальные графики отключений электроэнергии на официальных страницах региональных операторов системы распределения.
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