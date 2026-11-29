У понеділок, 30 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключень електроенергії обсягом від 1 до 3,5 черг. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

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Погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть для всіх категорій споживачів. Водночас для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

В "Укренерго" закликали громадян перевіряти актуальні графіки відключень електроенергії на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу.

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