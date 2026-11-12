Финляндия запретила въезд российским спортсменам, сославшись на угрозу своим международным отношениям

Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд российских спортсменов и других спортивных специалистов, в частности тех, кто выступает под нейтральным статусом. В Хельсинки объяснили это решение тем, что их приезд представляет угрозу международным отношениям страны. Об этом говорится в постановлении правительства Финляндии, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает ограничения на въезд граждан России, прибывающих в страну с необязательной целью, в частности для краткосрочной работы по визе. В соответствии с Визовым кодексом ЕС и Шенгенским кодексом о границах, в выдаче визы и во въезде могут отказать лицам, представляющим угрозу международным отношениям государств — членов Европейского союза.

Пока продолжается захватническая война России, российским спортсменам не место в Финляндии. Их въезд в страну представлял бы угрозу международным отношениям Финляндии. То же касается и другой краткосрочной работы по визам, которая не является необходимой для национальных интересов Финляндии - заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Ограничения будут распространяться также на российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом, и других представителей спортивной сферы.

В финском правительстве подчеркнули, что Россия использует спорт как инструмент пропаганды и пытается с его помощью продвигать цели своей незаконной захватнической войны.

В то же время для граждан России предусмотрены исключения. Им будут разрешать работать в Финляндии по шенгенской визе, если такая деятельность имеет важное значение для национальных интересов страны. В частности, речь идет о работе в сфере безопасности поставок.

Ограничения будут применяться независимо от того, из какой страны граждане России прибывают в Финляндию или через ее территорию направляются в другие государства Шенгенской зоны.

За введение ограничений в отношении выдачи виз будут отвечать Министерство иностранных дел Финляндии и дипломатические представительства страны за рубежом. Контроль за въездом будет осуществлять Пограничная служба Финляндии, а оценку условий краткосрочного пребывания — пограничники и полиция.

Новое постановление дополняет решение правительства Финляндии от 6 июля 2023 года. Его положения будут применяться при рассмотрении визовых заявлений и оценке условий въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября 2026 года.

Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины