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Польша вводит ограничения на полеты у границ Украины и беларуси: повлияет ли это на движение гражданских самолетов

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Польша ограничит полеты у границ с июня по сентябрь 2026 года. Запрет на высоте до 3 км не повлияет на движение гражданских пассажирских самолетов.

Польша вводит ограничения на полеты у границ Украины и беларуси: повлияет ли это на движение гражданских самолетов

В Польше закрывают воздушное пространство вблизи Украины и беларуси в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на Польское агентство аэронавигации.

По просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши, в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, с 10 июня 2026 года, 00:00 UTC по 9 сентября 2026 года, 23:59 UTC, на востоке Польши будут введены ограничения воздушного движения в виде зоны ограниченного доступа EP R131. Эта зона охватывает территорию от уровня земли до FL95, или, грубо говоря, до высоты примерно 3 км. Поэтому она не распространяется на пассажирские самолеты, эксплуатируемые на больших высотах 

- говорится в сообщении.

Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"26.12.25, 10:05 • 4533 просмотра

Антонина Туманова

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