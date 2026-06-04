Польша вводит ограничения на полеты у границ Украины и беларуси: повлияет ли это на движение гражданских самолетов
Киев • УНН
Польша ограничит полеты у границ с июня по сентябрь 2026 года. Запрет на высоте до 3 км не повлияет на движение гражданских пассажирских самолетов.
В Польше закрывают воздушное пространство вблизи Украины и беларуси в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на Польское агентство аэронавигации.
По просьбе Оперативного командования Вооруженных сил Польши, в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, с 10 июня 2026 года, 00:00 UTC по 9 сентября 2026 года, 23:59 UTC, на востоке Польши будут введены ограничения воздушного движения в виде зоны ограниченного доступа EP R131. Эта зона охватывает территорию от уровня земли до FL95, или, грубо говоря, до высоты примерно 3 км. Поэтому она не распространяется на пассажирские самолеты, эксплуатируемые на больших высотах
Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"26.12.25, 10:05 • 4533 просмотра