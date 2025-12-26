Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"

$41.930.22
49.430.26
ukenru
06:47 • 3854 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 9308 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 19794 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 67480 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 66870 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 81215 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40337 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 28967 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21572 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 71479 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Подоляк: четыре страны готовы направить миротворцев в Украину после войны25 декабря, 22:31 • 4162 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 11239 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 11067 просмотра
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 6696 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 8414 просмотра
Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Представитель мид рф мария захарова прокомментировала ситуацию вокруг здания российского консульства в Гданьске, заявив о возможных последствиях. Ранее Польша отозвала согласие на функционирование консульства рф в ответ на подрыв железной дороги, связанный с российскими спецслужбами.

Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"

Представитель мид рф мария захарова прокомментировала ситуацию вокруг здания российского консульства в польском городе Гданьск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rmf24.

Детали

Как заявила представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора, "те, кто хочет захватить здание российского консульства, должны тщательно взвесить последствия такого шага".

В то же время, по информации горсовета Гданьска, на территории недвижимости все еще находится кто-то из персонала российского консульства.

Контекст

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на функционирование консульства россии в Гданьске. Это решение принято после подрыва железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб.

В ответ россия объявила о закрытии польского генерального консульства в иркутске.

Напомним

В четверг, 25 декабря, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрывали из-за обнаруженных зондов с контрабандой, двигавшихся с территории беларуси.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
российская пропаганда
Война в Украине
Гданьск
Беларусь
Радослав Сикорский
Польша