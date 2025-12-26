Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"
Киев • УНН
Представитель мид рф мария захарова прокомментировала ситуацию вокруг здания российского консульства в Гданьске, заявив о возможных последствиях. Ранее Польша отозвала согласие на функционирование консульства рф в ответ на подрыв железной дороги, связанный с российскими спецслужбами.
Детали
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора, "те, кто хочет захватить здание российского консульства, должны тщательно взвесить последствия такого шага".
В то же время, по информации горсовета Гданьска, на территории недвижимости все еще находится кто-то из персонала российского консульства.
Контекст
19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на функционирование консульства россии в Гданьске. Это решение принято после подрыва железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб.
В ответ россия объявила о закрытии польского генерального консульства в иркутске.
Напомним
В четверг, 25 декабря, польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрывали из-за обнаруженных зондов с контрабандой, двигавшихся с территории беларуси.