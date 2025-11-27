$42.300.10
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
росія закриває останнє консульство Польщі у відповідь Варшаві

Київ • УНН

росія закриє генеральне консульство Польщі в Іркутську після 30 грудня 2025 року. Це рішення є відповіддю на відкликання Польщею згоди на функціонування генконсульства Росії в Гданську з 23 грудня 2025 року.

росія закриває останнє консульство Польщі у відповідь Варшаві

росія закриє останнє в країні консульство Польщі у відповідь Варшаві, заявили у мзс рф, пише УНН.

Деталі

27 листопада в мзс рф, як вказано, був викликаний посол Польщі в рф, "якому вручено ноту", що генконсульство Польщі в Іркутську припинить роботу після 30 грудня.

"Як відповідь на відкликання польською владою з 23 грудня 2025 року згоди на функціонування генерального консульства росії в Гданську російська сторона ухвалила рішення про відкликання з 30 грудня 2025 згоди на функціонування Генерального консульства Польщі в Іркутську".

Доповнення

19 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на функціонування консульства росії у Гданську. Це рішення ухвалено у відповідь на підрив залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб.

Довідково

Усього в рф та Польщі, як зазначає "Медиазона", окрім столичних посольств, працювали по три генеральні консульства: у росії вони розташовувалися в петербурзі, калінінграді та іркутську; у Польщі - у Познані, Кракові та Гданську. Першим було закрито російське представництво у Познані у відповідь на спробу диверсії з боку росії. Після цього закрили Генконсульство Польщі у петербурзі. У травні 2025 року у Польщі закрили генеральне консульство у Кракові після підпалу ринку Marywilska. Після цього було закриття польського Генконсульства в калінінграді.

Юлія Шрамко

