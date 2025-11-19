Польща відреагує на диверсію на залізниці не лише дипломатично - голова МЗС

Польща скоро відреагує на вибух на залізниці, у якому вона звинувачує двох українців які співпрацювали з росією з метою поширення хаосу в країні, яка рішуче підтримує Україну проти вторгнення рф, заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Це був не лише акт диверсії, а й акт державного тероризму. Ми відреагуємо не лише дипломатично", — заявив Радослав Сікорський депутатам, додавши, що відповідь буде дана в найближчі кілька днів.

Польща закриває останнє російське консульство в Гданську після диверсій на залізниці

Доповнення

Вибух, що стався у вихідні на лінії Варшава-Люблін, що сполучає польську столицю з українським кордоном, стався після хвилі підпалів, диверсій та кібератак у Польщі та інших європейських країнах з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Польща, яка є центром західної допомоги Україні, заявила, що двоє українських колаборантів, які стояли за диверсією, втекли до білорусі, яка є союзницею росії. москва заперечує відповідальність за диверсію, вказуючи на "русофобію" у Польщі та інших країнах, пише видання.