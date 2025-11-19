Польща відреагує на диверсію на залізниці не лише дипломатично - голова МЗС
Київ • УНН
Польща готує відповідь на вибух на залізниці, який вона вважає актом державного тероризму. Міністр закордонних справ Сікорський заявив, що відповідь буде надана найближчими днями.
Польща скоро відреагує на вибух на залізниці, у якому вона звинувачує двох українців які співпрацювали з росією з метою поширення хаосу в країні, яка рішуче підтримує Україну проти вторгнення рф, заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Це був не лише акт диверсії, а й акт державного тероризму. Ми відреагуємо не лише дипломатично", — заявив Радослав Сікорський депутатам, додавши, що відповідь буде дана в найближчі кілька днів.
Доповнення
Вибух, що стався у вихідні на лінії Варшава-Люблін, що сполучає польську столицю з українським кордоном, стався після хвилі підпалів, диверсій та кібератак у Польщі та інших європейських країнах з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.
Польща, яка є центром західної допомоги Україні, заявила, що двоє українських колаборантів, які стояли за диверсією, втекли до білорусі, яка є союзницею росії. москва заперечує відповідальність за диверсію, вказуючи на "русофобію" у Польщі та інших країнах, пише видання.