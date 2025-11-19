Польша отреагирует на диверсию на железной дороге не только дипломатически - глава МИД

Польша вскоре отреагирует на взрыв на железной дороге, в котором она обвиняет двух украинцев, сотрудничавших с россией с целью распространения хаоса в стране, решительно поддерживающей Украину против вторжения рф, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Это был не только акт диверсии, но и акт государственного терроризма. Мы отреагируем не только дипломатически", - заявил Радослав Сикорский депутатам, добавив, что ответ будет дан в ближайшие несколько дней.

Взрыв, произошедший в выходные на линии Варшава-Люблин, соединяющей польскую столицу с украинской границей, произошел после волны поджогов, диверсий и кибератак в Польше и других европейских странах с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году.

Польша, являющаяся центром западной помощи Украине, заявила, что двое украинских коллаборантов, стоявших за диверсией, бежали в беларусь, которая является союзницей россии. москва отрицает ответственность за диверсию, указывая на "русофобию" в Польше и других странах, пишет издание.