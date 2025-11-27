$42.300.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия закрывает последнее консульство Польши в ответ Варшаве

Киев • УНН

 • 634 просмотра

россия закроет генеральное консульство Польши в Иркутске после 30 декабря 2025 года. Это решение является ответом на отзыв Польшей согласия на функционирование генконсульства россии в Гданьске с 23 декабря 2025 года.

россия закрывает последнее консульство Польши в ответ Варшаве

россия закроет последнее в стране консульство Польши в ответ Варшаве, заявили в мид рф, пишет УНН.

Детали

27 ноября в мид рф, как указано, был вызван посол Польши в рф, "которому вручена нота", что генконсульство Польши в Иркутске прекратит работу после 30 декабря.

"В ответ на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства россии в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства Польши в Иркутске".

Дополнение

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на функционирование консульства россии в Гданьске. Это решение принято в ответ на подрыв железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб.

Польша отреагирует на диверсию на железной дороге не только дипломатически - глава МИД19.11.25, 13:24 • 2862 просмотра

Справочно

Всего в рф и Польше, как отмечает "Медиазона", кроме столичных посольств, работали по три генеральных консульства: в россии они располагались в петербурге, калининграде и иркутске; в Польше - в Познани, Кракове и Гданьске. Первым было закрыто российское представительство в Познани в ответ на попытку диверсии со стороны россии. После этого закрыли Генконсульство Польши в петербурге. В мае 2025 года в Польше закрыли генеральное консульство в Кракове после поджога рынка Marywilska. После этого было закрытие польского Генконсульства в калининграде.

Юлия Шрамко

