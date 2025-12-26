$41.930.22
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 9356 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 19810 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 67517 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 66891 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 81236 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40346 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28970 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21574 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 71493 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Закриття консульства рф в Гданську: кремль погрожує Польщі "наслідками"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Речниця мзс рф марія захарова прокоментувала ситуацію навколо будівлі російського консульства у Гданську, заявивши про можливі наслідки. Раніше Польща відкликала згоду на функціонування консульства рф у відповідь на підрив залізниці, пов'язаний з російськими спецслужбами.

Закриття консульства рф в Гданську: кремль погрожує Польщі "наслідками"

Речниця мзс рф марія захарова прокоментувала ситуацію навколо будівлі російського консульства у польському місті Гданськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.

Деталі

Як заявила представник зовнішньополітичного відомства країни-агресора, "ті, хто хоче захопити будівлю російського консульства, мають ретельно зважити наслідки такого кроку".

Водночас, за інформацією міськради Гданська, на території нерухомості все ще перебуває хтось із персоналу російського консульства.

Контекст

19 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на функціонування консульства росії у Гданську. Це рішення ухвалено після підриву залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб.

У відповідь росія оголосила про закриття польського генерального консульства в іркутську.

Нагадаємо

У четвер, 25 грудня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Частину неба над Польщею закривали через виявлені зонди з контрабандою, що рухались з території білорусі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Нерухомість
російська пропаганда
Війна в Україні
Гданськ
Білорусь
Радослав Сікорський
Польща