Закриття консульства рф в Гданську: кремль погрожує Польщі "наслідками"
Київ • УНН
Речниця мзс рф марія захарова прокоментувала ситуацію навколо будівлі російського консульства у Гданську, заявивши про можливі наслідки. Раніше Польща відкликала згоду на функціонування консульства рф у відповідь на підрив залізниці, пов'язаний з російськими спецслужбами.
Речниця мзс рф марія захарова прокоментувала ситуацію навколо будівлі російського консульства у польському місті Гданськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на rmf24.
Деталі
Як заявила представник зовнішньополітичного відомства країни-агресора, "ті, хто хоче захопити будівлю російського консульства, мають ретельно зважити наслідки такого кроку".
Водночас, за інформацією міськради Гданська, на території нерухомості все ще перебуває хтось із персоналу російського консульства.
Контекст
19 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на функціонування консульства росії у Гданську. Це рішення ухвалено після підриву залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб.
У відповідь росія оголосила про закриття польського генерального консульства в іркутську.
Нагадаємо
У четвер, 25 грудня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Частину неба над Польщею закривали через виявлені зонди з контрабандою, що рухались з території білорусі.