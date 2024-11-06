Атака рф привела к отключениям света на Николаевщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине ПВО уничтожила 7 дронов-камикадзе, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. В Очакове в результате артобстрела ранены 13-летняя девочка и женщина, поврежден жилой дом.

В Николаевской области зафиксировано обесточивание после вражеского удара по энергетической инфраструктуре, сообщил в среду глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет

- написал Ким.

«В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа «Shahed 131/136», - указал Ким.

По его словам, вчера, 5 ноября, в 11:13, 12:02 и 12:30 враг атаковал дронами типа FPV, а в 16:19 наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате чего в с. Солончаки повреждены два автомобиля, в с. Дмитровка - хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Также вчера, 5 ноября, в 16:19, по данным Кима, под вражескими артиллерийскими обстрелами находился город Очаков Очаковской громады. В результате чего ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное. Кроме того, в результате обстрела, возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован пожарными.

россияне артиллерией обстреляли Очаков: среди раненых 13-летняя девочка5 ноября 2024, 16:39 • 22446 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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