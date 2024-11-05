россияне артиллерией обстреляли Очаков: среди раненых 13-летняя девочка
Киев • УНН
В результате вечернего артиллерийского обстрела Очакова ранены 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. Также зафиксирован пожар в жилом доме, который уже ликвидировали.
Оккупанты вечером обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области. В результате обстрела ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
"Вечером россияне обстреляли из артиллерии Очаков. Ранены 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Ким.
Он добавил, что в результате обстрела возник пожар жилого дома, который уже оперативно ликвидировали.
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