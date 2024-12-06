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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эстонская компания испытает в Украине новые ракеты, предназначенные для отражения "шахедов"

Киев  •  УНН

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Frankenburg Technologies начнет тестирование зенитных ракет собственной разработки в Украине с 2024 года. Ракеты используют IS для наведения и могут сбивать цели на высоте до 2 км.

Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies с нового года начнет испытания в Украине зенитных ракет собственной разработки. Об этом сообщил генеральный директор компании Кусти Салом в интервью ERR, передает УНН

"Эта технология является многообещающей, и мы начнем ее тестировать в Украине в новом году", — заявил Кусти Салм. 

По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.

Ранее Издание Bloomberg отметило Frankenburg как один из четырех ведущих стартапов высокотехнологичной оборонной промышленности Европы.

Эстонская компания с простым девизом – "технологии для победы в войне" - производит дешевые ракеты для сбивания беспилотников, которые используют искусственный интеллект для поражения цели, отмечает Bloomberg.

На сайте Frankenburg указано, что компания стремится революционизировать системы наведения ракет с помощью программы ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

По словам генсека компании, потребность в новом вооружении не исчезнет, даже если в Украине будет заключен режим прекращения огня.

"В Европе ожидается новая и гораздо большая война", - сказал Салм Bloomberg.

Дополнение 

Зенитная ракета Frankenburg Mark 1 должна эффективнее бороться с беспилотниками- камикадзе Shahed иранского происхождения.

Салм сказал военному изданию новостей Janes, что ракета Frankenburg может поражать цели, летящие на высоте до двух километров. Беспилотники "Шахед-131 "(российская версия" Геран-1") и "Шахед-136"("Геран-2"), используемые против украинских сил, обычно взлетают на эту высоту.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
shakhed-131Шахед 131
khesa-shakhed-136Шахед-136
yevropaЕвропа
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
iranИран