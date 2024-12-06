Эстонская компания испытает в Украине новые ракеты, предназначенные для отражения "шахедов"
Киев • УНН
Frankenburg Technologies начнет тестирование зенитных ракет собственной разработки в Украине с 2024 года. Ракеты используют IS для наведения и могут сбивать цели на высоте до 2 км.
Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies с нового года начнет испытания в Украине зенитных ракет собственной разработки. Об этом сообщил генеральный директор компании Кусти Салом в интервью ERR, передает УНН.
"Эта технология является многообещающей, и мы начнем ее тестировать в Украине в новом году", — заявил Кусти Салм.
По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.
Ранее Издание Bloomberg отметило Frankenburg как один из четырех ведущих стартапов высокотехнологичной оборонной промышленности Европы.
Эстонская компания с простым девизом – "технологии для победы в войне" - производит дешевые ракеты для сбивания беспилотников, которые используют искусственный интеллект для поражения цели, отмечает Bloomberg.
На сайте Frankenburg указано, что компания стремится революционизировать системы наведения ракет с помощью программы ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.
По словам генсека компании, потребность в новом вооружении не исчезнет, даже если в Украине будет заключен режим прекращения огня.
"В Европе ожидается новая и гораздо большая война", - сказал Салм Bloomberg.
Дополнение
Зенитная ракета Frankenburg Mark 1 должна эффективнее бороться с беспилотниками- камикадзе Shahed иранского происхождения.
Салм сказал военному изданию новостей Janes, что ракета Frankenburg может поражать цели, летящие на высоте до двух километров. Беспилотники "Шахед-131 "(российская версия" Геран-1") и "Шахед-136"("Геран-2"), используемые против украинских сил, обычно взлетают на эту высоту.