Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
Вражеский беспилотник "Shahed" атаковал объект критической инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки двое работников получили ранения, на месте работают экстренные службы.
Вражеский дрон атаковал Николаев. К сожалению, есть двое раненых и повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Сегодня утром террористы совершили атаку на Николаев с помощью беспилотников типа "Shahed 131/136". В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, а двое работников получили ранения.
На месте происшествия работают экстренные службы. Воздушная тревога на территории города продолжается.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в городе Николаев прогремел взрыв.
В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских дронах15 дек. 2024, 05:06 • 9016 просмотров