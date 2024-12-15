Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 94129 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 140480 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 199449 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 162717 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 171491 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 140791 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139478 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137437 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 136089 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 204086 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

США готовят санкции против сербской нефтегазовой компании из-за связей с рф

 • 36153 просмотра
Генштаб: 276 боестолкновений на фронте: где враг активнее всего атакует украинские позиции

Генштаб: 276 боестолкновений на фронте: где враг активнее всего атакует украинские позиции

 • 20383 просмотра
путин узаконил тайную работу "своих" чиновников на временно оккупированных территориях Украины

путин узаконил тайную работу "своих" чиновников на временно оккупированных территориях Украины

 • 21087 просмотра
«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

 • 16963 просмотра
Оккупанты вывозят украинские семьи в беларусь на «оздоровление» - ЦНС

Оккупанты вывозят украинские семьи в беларусь на «оздоровление» - ЦНС

01:28 • 19643 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 106416 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 112655 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 132053 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 130585 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 199452 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 89611 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 99792 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 101834 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 100733 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 100553 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 5569 просмотра

Read in English

Вражеский беспилотник "Shahed" атаковал объект критической инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки двое работников получили ранения, на месте работают экстренные службы.

Вражеский дрон атаковал Николаев. К сожалению, есть двое раненых и повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Сегодня утром террористы совершили атаку на Николаев с помощью беспилотников типа "Shahed 131/136". В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, а двое работников получили ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Воздушная тревога на территории города продолжается.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в городе Николаев прогремел взрыв. 

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских дронах15 дек. 2024, 05:06 • 9016 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
shakhed-131Шахед 131
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikolaevНиколаев