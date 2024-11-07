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В Херсоне россияне ударили по дому супругов: мужчина погиб

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В результате российского обстрела Херсонской области погиб 61-летний мужчина, ранены 8 человек. Враг атаковал 21 населенный пункт, повредив жилые дома и инфраструктуру.

В результате обстрела российскими войсками Херсона погиб 61-летний мужчина, его 58-летняя жена получила ранения. В области еще 7 раненых, повреждены жилые дома и инфраструктура из-за атак рф за минувшие сутки, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Вчера вечером россияне ударили по Днепровскому району Херсона. Из-под завалов дома, уничтоженного «прилетом», деблокировали тело погибшего мужчины. Мои соболезнования родным и близким. Также взрывную травму, ранения рук и головы получила 58-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии», - написал Прокудин.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, погиб 61-летний мужчина, а ранения получила его 58-летняя жена. 

Всего в Херсонской области за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами, по данным Прокудина, оказались Херсон и еще 20 населенных пунктов. российские военные попали в образовательные учреждения, админздание; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 8  многоэтажек и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения», - сообщил Прокудин.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области, по его словам, уничтожили 1 «Shahed-131/136».

В результате российских обстрелов в Херсоне в октябре погибло 25 человек1 ноября 2024, 11:24 • 17982 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131
khersonХерсон