В результате российских обстрелов в Херсоне в октябре погибло 25 человек
Киев • УНН
В октябре в результате российских обстрелов в Херсоне погибло 25 человек, что в 4 раза больше чем в сентябре. Также сообщается о 146 раненых жителях Херсонской общины.
Количество погибших от атак захватчиков превышает почти в 4 раза показатель за сентябрь 2024 года.
Пишет УНН со ссылкой на начальника МВА Херсона Романа Мрочко.
Известно о 25 погибших и 146 раненых в результате обстрелов Херсонской громады со стороны российских оккупационных войск в октябре. Погибших в прошлом месяце почти в 4 раза больше, чем в сентябре.
Напомним,
Российские войска нанесли ракетный удар по Херсону. 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение, находясь в помещении.
Вражеские обстрелы Херсонщины: погиб человек и 13 человек получили ранения1 ноября 2024, 06:08 • 14207 просмотров