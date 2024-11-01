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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские обстрелы Херсонщины: погиб человек и 13 человек получили ранения

Вражеские обстрелы Херсонщины: погиб человек и 13 человек получили ранения

Киев  •  УНН

06:08 • 8274 просмотра

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Силы оккупантов обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погиб один человек, 13 ранены, повреждены образовательное учреждение и 11 частных домов.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонщины, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В частности, под ударом врага оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Белозерка, Гончарное, Станислав, Софиевка, Надеждовка, Молодежное, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Крупица, Дудчаны, Новоалександровка, Новокаиры, Томарино и город Херсон.

Известно, что вражеские военные ударили по территории образовательного учреждения, а в жилых кварталах пострадало 11 частных домов. В результате обстрелов один человек погиб, еще 13 получили ранения, среди которых есть и дети.

Захватчики обстреляли Херсон: две жертвы и трое раненых 27 октября 2024, 21:48 • 87108 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
khersonХерсон