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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

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26 октября 2024, 06:32 • 152147 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики обстреляли Херсон: две жертвы и трое раненых

Киев  •  УНН

21:48 • 3256 просмотра

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В результате обстрела жилых домов в Центральном районе Херсона погибли две женщины 74 и 50 лет. Среди пострадавших - 54-летняя женщина, 61-летний мужчина и 13-летний мальчик.

Оккупационные войска снова обстреляли Херсон, поразив жилые дома в Центральном районе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В результате вражеской атаки погибла 74-летняя женщина, которая получила смертельные ранения. Выражаем искренние соболезнования ее семье.

Еще одна жертва - 50-летняя женщина, которая погибла на месте в результате полученных травм. Родственникам погибшей выражаем глубокие соболезнования.

Среди раненых - 54-летняя женщина, получившая взрывную травму и контузию. Ей была оказана медицинская помощь на месте, но она отказалась от госпитализации.

Также пострадал 61-летний мужчина, который был на улице во время обстрела. Он получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу для лечения.

Кроме того, пострадал 13-летний ребенок. Мальчик получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте, однако родители отказались от госпитализации.

В Херсоне прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах27 октября 2024, 19:21 • 12713 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон