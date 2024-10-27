Загарбники обстріляли Херсон: дві жертви та троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу житлових будинків у Центральному районі Херсона загинули дві жінки 74 та 50 років. Серед постраждалих - 54-річна жінка, 61-річний чоловік та 13-річний хлопчик.
Окупаційні війська знову обстріляли Херсон, вразивши житлові будинки у Центральному районі. На жаль, є жертви і постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка, яка отримала смертельні поранення. Висловлюємо щирі співчуття її родині.
Ще одна жертва – 50-річна жінка, яка загинула на місці внаслідок отриманих травм. Родичам загиблої висловлюємо глибоке співчуття.
Серед поранених – 54-річна жінка, що зазнала вибухової травми та контузії. Їй була надана медична допомога на місці, але вона відмовилася від госпіталізації.
Також постраждав 61-річний чоловік, який був на вулиці під час обстрілу. Він отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги і був доставлений до лікарні для лікування.
Крім того, постраждала 13-річна дитина. Хлопчик отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Лікарі надали йому допомогу на місці, проте батьки відмовились від госпіталізації.
У Херсоні прогриміли вибухи після попередження про ворожі дрони27.10.24, 21:21 • 35387 переглядiв