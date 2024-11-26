Атака дронов на Николаевщине: в больнице погиб 30-летний мужчина
Киев • УНН
В селе Солончаки в результате атаки FPV-дронов ранены 6 человек во время раздачи гуманитарной помощи. Один из пострадавших, 30-летний мужчина, умер в больнице, остальные находятся в тяжелом состоянии.
На Николаевщине из-за вражеской атаки в больнице погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
25 ноября вражеские войска четыре раза атаковали дронами типа FPV Куцурубскую громаду Николаевской области. В результате одного из обстрелов в селе Солончаки, во время раздачи гуманитарной помощи, ранения получили 6 человек - 2 представителей гуманитарной миссии и 4 местных жителей.
К сожалению, на утро 26 ноября стало известно, что от полученных ранений в больнице скончался 30-летний мужчина. Остальные раненые находятся в тяжелом состоянии, стабильные.
По уточненной информации в ночь на 26 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа «Shahed 131/136».
россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА25 нояб. 2024, 11:32 • 13900 просмотров