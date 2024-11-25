россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА
Киев • УНН
В селе Солончаки во время раздачи гуманитарной помощи россияне атаковали людей FPV-дроном. Пятеро раненых доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.
В Солончаках в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи россияне атаковали людей, дроном, пятеро раненых доставлены в больницу, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
"россияне атаковали FPV-дроном населенный пункт Солончаки Куцурубской общины. Специально во время раздачи гуманитарной помощи направили дрон на людей. Ранения получили пять человек - это как представители гуманитарной миссии, так и местные жители", - указал Ким.
По его словам, все раненые доставлены в больницу. "Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин - в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Ким.
Дополнение
Как сообщил Ким, в ночь на 25 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136". "В результате ночной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть отключения абонентов. Энергетиками уже запитана большая часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет", - сообщал Ким в Telegram.
Вчера, 24 ноября, в 13:30 и сегодня, 25 ноября, в 05:50 враг, по словам Кима, атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду, пострадавших нет. Также вчера, 24 ноября, в 16:13 враг нанес минометный обстрел по акватории Очаковской громады, пострадавших нет, отметил глава ОВА.