россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА

ukenru
Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
12:07 • 13977 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
08:31 • 76252 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
07:10 • 121524 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 193221 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 176622 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 181330 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 236754 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193301 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 137245 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 143836 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

 • 102304 просмотра
Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

 • 106605 просмотра
Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

 • 105724 просмотра
Два корабля рф находятся в Черном море

Два корабля рф находятся в Черном море

 • 104810 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

 • 101915 просмотра
публикации
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

07:10 • 121531 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 193232 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 144622 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 154934 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 236764 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

09:50 • 41202 просмотра
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

09:02 • 47977 просмотра
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

08:12 • 47220 просмотра
Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

 • 98387 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 106527 просмотра
Актуальное
россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА

россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА

Киев  •  УНН

 • 6331 просмотра

Read in English

В селе Солончаки во время раздачи гуманитарной помощи россияне атаковали людей FPV-дроном. Пятеро раненых доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

В Солончаках в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи россияне атаковали людей, дроном, пятеро раненых доставлены в больницу, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне атаковали FPV-дроном населенный пункт Солончаки Куцурубской общины. Специально во время раздачи гуманитарной помощи направили дрон на людей. Ранения получили пять человек - это как представители гуманитарной миссии, так и местные жители", - указал Ким.

По его словам, все раненые доставлены в больницу. "Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин - в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Ким.

Дополнение

Как сообщил Ким, в ночь на 25 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136". "В результате ночной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть отключения абонентов. Энергетиками уже запитана большая часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет", - сообщал Ким в Telegram.

Вчера, 24 ноября, в 13:30 и сегодня, 25 ноября, в 05:50 враг, по словам Кима, атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду, пострадавших нет. Также вчера, 24 ноября, в 16:13 враг нанес минометный обстрел по акватории Очаковской громады, пострадавших нет, отметил глава ОВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikolaevНиколаев