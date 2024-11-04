Херсон подвергся ночной атаке рф: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсон и область, повредив жилые дома, медицинское и образовательное учреждения. 4 человека ранены, ПВО сбила один «Shahed».
Российские войска атаковали Херсон и область, повредив жилые дома, попав в медицинское и образовательное учреждения, 4 человека ранены. ПВО сбила один "Shahed", сообщили в ГУ ГСЧС в области и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал жилые кварталы Херсона. В одном из микрорайонов был разрушен жилой дом, на месте попадания возник пожар. Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению из-за повторных атак со стороны оккупантов. Несмотря на все угрозы, пожар удалось потушить
Детали
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в целом за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Дудчаны, Белозерка, Чернобаевка, Томарино, Шляховое, Камышаны, Днепровское, Берислав, Заречное, Львово и город Херсон.
российские военные, по словам Прокудина, попали в образовательное и медицинское учреждения, остановку общественного транспорта; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области, по его словам, уничтожили 1 "Shahed-131/136".
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