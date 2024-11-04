россия выпустила 80 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, 50 дронов сбито

В ночь на 4 ноября рф атаковала Украину 80 беспилотниками, "Искандером-М" и управляемыми авиабомбами. Силы ПВО сбили 50 вражеских дронов в девяти областях Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 4 ноября (с 19.00 3 ноября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области (район пусков - Ростовская обл.), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. 27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины - сообщили в ВС ВСУ.

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