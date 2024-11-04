россия выпустила 80 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, 50 дронов сбито

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 96487 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 128049 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 143715 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 143999 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия выпустила 80 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, 50 дронов сбито

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06:39 • 3011 просмотра

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Ночью 4 ноября рф атаковала Украину 80 дронами, «Искандером-М» и управляемыми авиабомбами. Силы ПВО сбили 50 вражеских БпЛА в девяти областях Украины.

В ночь на 4 ноября рф атаковала Украину 80 беспилотниками, "Искандером-М" и управляемыми авиабомбами. Силы ПВО сбили 50 вражеских дронов в девяти областях Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 4 ноября (с 19.00 3 ноября) враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области (район пусков - Ростовская обл.), атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. 27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины

- сообщили в ВС ВСУ.

Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали столицу4 ноября 2024, 03:39 • 17166 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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