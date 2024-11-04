Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали столицу
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно сбили все российские беспилотники, которые атаковали Киев ночью 4 ноября. Обломки упали в Оболонском и Деснянском районах, вызвав локальные пожары, но без пострадавших.
Ночью 4 ноября Силы обороны обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил россии. Враг использовал уже привычную тактику. Но вновь не достиг цели - наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены,
Напомним
В результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.