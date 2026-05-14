Миссия МВФ в ближайшие недели отправится в Украину. В центре внимания — НДС на недорогие зарубежные посылки и ФЛП

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Миссия МВФ посетит Украину в ближайшие недели для оценки экономических реформ и налоговой базы. Это необходимо для получения кредита и вступления в ЕС.

Сотрудники Международного валютного фонда посетят Украину в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс страны во внедрении экономических реформ и расширении ее налоговой базы в рамках кредита в размере 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщила в четверг представитель МВФ Джули Козак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Козак сказала журналистам, что крайне важно, чтобы Украина мобилизовала больше внутреннего финансирования, чтобы помочь покрыть свои "очень, очень значительные" финансовые потребности в дополнение к огромной внешней поддержке, которую она получила от доноров с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Она сказала, что украинским властям необходимо расширить налоговую базу страны и вывести часть неформальной экономики, которая, по оценкам, составляет около 45% валового внутреннего продукта, из тени в формальную экономику.

Козак отметила, что Украина согласилась согласно условиям своей последней кредитной программы МВФ провести комплексные реформы, которые также необходимы для достижения цели Киева стать членом Европейского Союза и получить значительную внешнюю поддержку доноров.

Добавим

Новая программа кредитования МВФ, одобренная в феврале, должна быть пересмотрена в июне, чтобы определить, достигает ли Украина своих целей.

СМИ замечают, что Украина испытывает трудности с продвижением нескольких законодательных актов, направленных на увеличение своей налоговой базы, включая тот, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на недорогие посылки из-за границы, и другой, предусматривающий введение НДС для самозанятых лиц.

Козак сказала, что меры по НДС будут обсуждены, но не привела никаких подробностей относительно готовности МВФ смягчить какие-либо условия для получения кредита.

