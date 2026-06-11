Поражены четыре моста - появились детали ударов по логистике оккупантов на пути в Крым
Киев • УНН
Под ударом оказались четыре моста на пути в Крым. Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного попадания дронами.
Появляются новые детали ночных ударов по логистике оккупантов на пути в Крым, сообщает правительственный Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Детали
По словам гауляйтера оккупированной части Херсонской области владимира сальдо, под ударом оказались сразу несколько ключевых переправ:
- два моста через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного;
- автомобильный мост на направлении Перекоп - Армянск;
- мост в районе населенного пункта Ставки.
"По предварительной информации, есть повреждения", - отметил сальдо.
Ранее OSINT-сообщества сообщали о повреждении мостов в районе Армянска и Красноперекопска.
В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки11.06.26, 02:47 • 15529 просмотров
Добавим
В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.
Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.
После второго поражения в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло Сухопутных войск ВСУ указали, что "первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат - движение перекрыто на длительное время".