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Поражены четыре моста - появились детали ударов по логистике оккупантов на пути в Крым

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Под ударом оказались четыре моста на пути в Крым. Чонгарский мост полностью выведен из строя после повторного попадания дронами.

Поражены четыре моста - появились детали ударов по логистике оккупантов на пути в Крым
t.me/andriyshTime

Появляются новые детали ночных ударов по логистике оккупантов на пути в Крым, сообщает правительственный Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Детали

По словам гауляйтера оккупированной части Херсонской области владимира сальдо, под ударом оказались сразу несколько ключевых переправ:

  • два моста через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного;
    • автомобильный мост на направлении Перекоп - Армянск;
      • мост в районе населенного пункта Ставки.

        "По предварительной информации, есть повреждения", - отметил сальдо.

        Ранее OSINT-сообщества сообщали о повреждении мостов в районе Армянска и Красноперекопска.

        В Крыму сообщают о повреждении двух мостов после ночной атаки11.06.26, 02:47 • 15529 просмотров

        Добавим

        В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

        Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами. 

        После второго поражения в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло Сухопутных войск ВСУ указали, что "первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат - движение перекрыто на длительное время".

        Юлия Шрамко

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