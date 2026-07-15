США обсуждают восстановление нефтепровода из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива - Bloomberg

США продвигают переговоры о трубопроводе, который будет транспортировать нефть из Ирака в Сирию, маршруте, который обходит Ормузский пролив и уменьшит будущее влияние Ирана на мировые энергетические поставки, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Томас Баррак, специальный посланник США по вопросам Сирии и Ирака, созвал переговоры с должностными лицами обеих стран, а также с компаниями, включая Chevron Corp., по поводу восстановления давно недействующего трубопровода из Ирака на западное побережье Сирии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Хотя рассматривается несколько маршрутов для новых соединений, переговоры сосредоточены на восстановлении трубопровода Киркук-Бания, который был закрыт более двух десятилетий, сообщили источники.

Должностное лицо Государственного департамента подтвердило, что правительство США поддерживает усилия Ирака и Сирии по улучшению торговых путей путем восстановления трубопровода между двумя странами и ожидает, что американские компании будут играть определенную роль в его строительстве.

Во вторник президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Ирака Али аль-Зайди в Белом доме и заявил, что о "масштабных" новых нефтяных партнерствах будет объявлено на этой или следующей неделе.

Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана