18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"
Київ • УНН
Перше місце у національному конкурсі краси "Міс Україна – 2025" виборола 18-річна мешканка Одеси Валерія Лісовська. Переможницю обрали за підсумками оцінок журі та онлайн-голосування українців. Її високо оцінили за підготовку, особисту привабливість і реалізацію благодійного проєкту.
Деталі
Цьогоріч переможниця отримала нову корону, створену як символ українського відродження.
Володарку титулу визначали спільним рішенням журі та за результатами онлайн-голосування українців. Валерію Лісовську відзначили за рівень підготовки, харизму та благодійний проєкт.
"Міс Україна - 2025" є студенткою Міжнародного університету в Одесі, де навчається за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".
Переможниця представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу".
Нагадаємо
Марія Желяскова з України вперше увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу "Міс Земля 2025" та здобула титул "Віце Міс". Фінал відбувся 5 листопада на Філіппінах, де Желяскова представляла Україну.
