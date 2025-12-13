$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 17988 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 16414 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 17002 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 15954 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12835 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13987 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14452 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12933 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13320 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 60516 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Перше місце у національному конкурсі краси "Міс Україна – 2025" виборола 18-річна мешканка Одеси Валерія Лісовська. Переможницю обрали за підсумками оцінок журі та онлайн-голосування українців. Її високо оцінили за підготовку, особисту привабливість і реалізацію благодійного проєкту.

18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"

Переможницею національного конкурсу краси "Міс Україна - 2025" стала 18-річна одеситка Валерія Лісовська. Про це повідомляє УНН з посиланням на Miss Ukraine.

Деталі

Цьогоріч переможниця отримала нову корону, створену як символ українського відродження.

Володарку титулу визначали спільним рішенням журі та за результатами онлайн-голосування українців. Валерію Лісовську відзначили за рівень підготовки, харизму та благодійний проєкт.

"Міс Україна - 2025" є студенткою Міжнародного університету в Одесі, де навчається за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Переможниця представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу".

Нагадаємо

Марія Желяскова з України вперше увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу "Міс Земля 2025" та здобула титул "Віце Міс". Фінал відбувся 5 листопада на Філіппінах, де Желяскова представляла Україну.

"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу21.11.25, 07:32 • 59152 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоКультура
благодійність
Філіппіни
Україна