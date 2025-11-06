Українка Марія Желяскова здобула титул "Віце Міс Земля 2025": що про неї відомо

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13125 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18634 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17115 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17857 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40873 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32843 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36377 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49573 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38725 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32479 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20381 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13148 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11867 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20512 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22827 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ненсі Пелосі
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22392 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 24350 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 26281 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 42857 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47012 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Гриби
The New York Times

Українка Марія Желяскова здобула титул "Віце Міс Земля 2025": що про неї відомо

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

Марія Желяскова з України вперше увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу "Міс Земля 2025" та здобула титул "Віце Міс". Фінал відбувся 5 листопада на Філіппінах, де Желяскова представляла Україну.

Українка Марія Желяскова здобула титул "Віце Міс Земля 2025": що про неї відомо

Українка Марія Желяскова вперше в історії України увійшла до топ-8 фіналісток міжнародного конкурсу краси "Міс Земля 2025" і отримала почесний титул "Віце Міс". Радісною новиною модель поділилась на особистій сторінці в Instagram, повідомляє УНН.

Деталі

Фінал конкурсу відбувся 5 листопада на Філіппінах. Марія Желяскова вийшла на сцену у довгій корсетній сукні з відкритими плечима та розрізом, доповнивши образ туфлями на підборах і мерехтливими аксесуарами.

"Міс Світу-2025": хто представляє Україну та що відомо про костюм під назвою "Душа землі"12.05.25, 16:09 • 8402 перегляди

Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до топ-8 та здобула титул 'Віце Міс Земля 2025'. Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Три незабутні тижні на Філіппінах - це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі 'Міс Одеса', потім - національна корона 'Міс Україна-Земля', і тепер третя перемога, така особлива й важлива

- поділилась дівчина.

Додатково

Марія Желяскова народилася у місті Болград Одеської області. Вона отримала вищу освіту за спеціальністю диктор і телеведуча, що допомогло їй розвивати модельну кар’єру.

Модель активно займається благодійністю: допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин, підтримує військових та дітей, які постраждали через війну. Її головна мета - захищати права жінок і допомагати тим, хто бореться за свободу.

Цього року 25-й ювілейний конкурс Miss Earth відбувся на Філіппінах. Переможницею стала Наталі Пушкінова з Чехії. Основна особливість конкурсу - увага до екології, захисту.

Нагадаємо 

У грудні 2024 році Марія Мельниченко перемогла в конкурсі "Міс Україна 2024" серед 18 учасниць. Це був перший конкурс краси такого рівня в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
Тварини
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Філіппіни
Україна