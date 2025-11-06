Українка Марія Желяскова здобула титул "Віце Міс Земля 2025": що про неї відомо

Українка Марія Желяскова вперше в історії України увійшла до топ-8 фіналісток міжнародного конкурсу краси "Міс Земля 2025" і отримала почесний титул "Віце Міс". Радісною новиною модель поділилась на особистій сторінці в Instagram, повідомляє УНН.

Деталі

Фінал конкурсу відбувся 5 листопада на Філіппінах. Марія Желяскова вийшла на сцену у довгій корсетній сукні з відкритими плечима та розрізом, доповнивши образ туфлями на підборах і мерехтливими аксесуарами.

Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до топ-8 та здобула титул 'Віце Міс Земля 2025'. Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Три незабутні тижні на Філіппінах - це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі 'Міс Одеса', потім - національна корона 'Міс Україна-Земля', і тепер третя перемога, така особлива й важлива - поділилась дівчина.

Додатково

Марія Желяскова народилася у місті Болград Одеської області. Вона отримала вищу освіту за спеціальністю диктор і телеведуча, що допомогло їй розвивати модельну кар’єру.

Модель активно займається благодійністю: допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин, підтримує військових та дітей, які постраждали через війну. Її головна мета - захищати права жінок і допомагати тим, хто бореться за свободу.

Цього року 25-й ювілейний конкурс Miss Earth відбувся на Філіппінах. Переможницею стала Наталі Пушкінова з Чехії. Основна особливість конкурсу - увага до екології, захисту.

Нагадаємо

У грудні 2024 році Марія Мельниченко перемогла в конкурсі "Міс Україна 2024" серед 18 учасниць. Це був перший конкурс краси такого рівня в Україні з початку повномасштабного вторгнення.