Украинка Мария Желяскова завоевала титул "Вице-Мисс Земля 2025": что о ней известно

Мария Желяскова из Украины впервые вошла в топ-8 финалисток конкурса "Мисс Земля 2025" и завоевала титул "Вице-Мисс". Финал состоялся 5 ноября на Филиппинах, где Желяскова представляла Украину.
Украинка Мария Желяскова впервые в истории Украины вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля 2025" и получила почетный титул "Вице Мисс". Радостной новостью модель поделилась на личной странице в Instagram, сообщает УНН.
Финал конкурса состоялся 5 ноября на Филиппинах. Мария Желяскова вышла на сцену в длинном корсетном платье с открытыми плечами и разрезом, дополнив образ туфлями на каблуках и мерцающими аксессуарами.
Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ-8 и получила титул 'Вице Мисс Земля 2025'. Я безмерно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну. Три незабываемые недели на Филиппинах - это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе 'Мисс Одесса', затем - национальная корона 'Мисс Украина-Земля', и теперь третья победа, такая особенная и важная
Мария Желяскова родилась в городе Болград Одесской области. Она получила высшее образование по специальности диктор и телеведущая, что помогло ей развивать модельную карьеру.
Модель активно занимается благотворительностью: помогает детским домам, приютам для животных, поддерживает военных и детей, пострадавших из-за войны. Ее главная цель - защищать права женщин и помогать тем, кто борется за свободу.
В этом году 25-й юбилейный конкурс Miss Earth состоялся на Филиппинах. Победительницей стала Натали Пушкинова из Чехии. Основная особенность конкурса - внимание к экологии, защите.
В декабре 2024 года Мария Мельниченко победила в конкурсе "Мисс Украина 2024" среди 18 участниц. Это был первый конкурс красоты такого уровня в Украине с начала полномасштабного вторжения.