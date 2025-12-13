18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"
Киев • УНН
Первое место в национальном конкурсе красоты "Мисс Украина – 2025" завоевала 18-летняя жительница Одессы Валерия Лисовская. Победительницу выбрали по итогам оценок жюри и онлайн-голосования украинцев. Ее высоко оценили за подготовку, личную привлекательность и реализацию благотворительного проекта.
Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина - 2025" стала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Miss Ukraine.
Детали
В этом году победительница получила новую корону, созданную как символ украинского возрождения.
Обладательницу титула определяли совместным решением жюри и по результатам онлайн-голосования украинцев. Валерию Лисовскую отметили за уровень подготовки, харизму и благотворительный проект.
"Мисс Украина - 2025" является студенткой Международного университета в Одессе, где учится по специальности "Международные экономические отношения".
Победительница будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".
Напомним
Мария Желяскова из Украины впервые вошла в топ-8 финалисток конкурса "Мисс Земля 2025" и завоевала титул "Вице Мисс". Финал состоялся 5 ноября на Филиппинах, где Желяскова представляла Украину.
