15:54 • 11576 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 17932 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 16372 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 16963 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 15917 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 12813 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13970 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14449 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12933 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13318 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Первое место в национальном конкурсе красоты "Мисс Украина – 2025" завоевала 18-летняя жительница Одессы Валерия Лисовская. Победительницу выбрали по итогам оценок жюри и онлайн-голосования украинцев. Ее высоко оценили за подготовку, личную привлекательность и реализацию благотворительного проекта.

18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"

Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина - 2025" стала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Miss Ukraine.

Детали

В этом году победительница получила новую корону, созданную как символ украинского возрождения.

Обладательницу титула определяли совместным решением жюри и по результатам онлайн-голосования украинцев. Валерию Лисовскую отметили за уровень подготовки, харизму и благотворительный проект.

"Мисс Украина - 2025" является студенткой Международного университета в Одессе, где учится по специальности "Международные экономические отношения".

Победительница будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".

Напомним

Мария Желяскова из Украины впервые вошла в топ-8 финалисток конкурса "Мисс Земля 2025" и завоевала титул "Вице Мисс". Финал состоялся 5 ноября на Филиппинах, где Желяскова представляла Украину.

"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала21.11.25, 07:32 • 59152 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоКультура
благотворительность
Филиппины
Украина