Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4840 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
13:41 • 9122 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
13:21 • 16794 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11970 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10701 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9186 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6316 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ
11:46 • 8096 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"
10:50 • 11660 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Прем'єр Британії применшив значення повідомлень про згоду України на умови мирної угоди - ЗМІ

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер применшив значення повідомлень про згоду України на мирну угоду, заявивши, що це підтвердження задоволеності проєктом з Женеви, який не охоплює питання території. Він наголосив, що справедливий та тривалий мир можливий лише за умови збереження суверенітету України та її здатності захищатися.

Прем'єр Британії применшив значення повідомлень про згоду України на умови мирної угоди - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався применшити значення повідомлень про те, що Україна погодилася на умови мирної угоди, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив під час виступу у Палаті громад: "Як я розумію, це не нова угода, це підтвердження Україною своєї задоволеності проєктом, який з'явився вчора в Женеві, який, звичайно, не охоплює питання території".

"Тож, наскільки я розумію, це підтвердження того, що вийшло з Женеви, але це не новий набір пропозицій чи угод у будь-якому разі", - зазначив Стармер.

Як повідомляє Sky News, Стармер також заявив, що початковий проект мирного плану США з 28 пунктів містив пункти, які були "неприйнятними", але також мав деякі дуже важливі елементи, "які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру".

Він повторив фразу, яку він використав учора, сказавши, що ці два слова були важливими – і будь-яка угода про припинення війни має бути одночасно "справедливою" та "тривалою".

Переговори в Женеві минулими вихідними зробили "важливі кроки вперед" у справі з досягненням прогресу між США та Україною щодо оновленої мирної угоди, зазначив Стармер.

"Я можу запевнити Палату, що робота над удосконаленням цього плану триває", – додає прем'єр-міністр Британії.

Справедливий та тривалий мир може відбутися лише за умови виконання певних умов, заявив Стармер. Це: "суверенітет України має бути збережений"; "Україна повинна мати можливість захищатися в майбутньому"; "питання щодо України та її майбутнього повинні визначатися Україною"; "елементи, що стосуються Європи та НАТО, потребуватимуть згоди Європи та членів НАТО".

Стармер також наполягав на тому, що "ще довгий шлях і важкий шлях попереду".

При цьому він зазначив, що британський уряд "як ніколи, відданий цій справі".

Говорячи про росію, британський прем'єр-міністр сказав, що є "лише одна нація, яка хоче цієї війни, лише одна нація, яка розпочала це незаконне вторгнення".

Стармер також сказав про главу кремля володимира путіна та російські втрати у війні: "Загалом понад мільйон росіян було вбито або поранено - і все це через розбещені амбіції однієї людини".

Він додав, що на росію необхідно чинити "всебічний тиск", щоб вона погодилася на мир.

"Це стосується Європи, як і України. Амбіції путіна не обмежуються Україною, про що добре знають сусідні країни", - вказав Стармер.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"

Юлія Шрамко

