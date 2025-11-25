Прем'єр Британії применшив значення повідомлень про згоду України на умови мирної угоди - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався применшити значення повідомлень про те, що Україна погодилася на умови мирної угоди, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив під час виступу у Палаті громад: "Як я розумію, це не нова угода, це підтвердження Україною своєї задоволеності проєктом, який з'явився вчора в Женеві, який, звичайно, не охоплює питання території".

"Тож, наскільки я розумію, це підтвердження того, що вийшло з Женеви, але це не новий набір пропозицій чи угод у будь-якому разі", - зазначив Стармер.

Як повідомляє Sky News, Стармер також заявив, що початковий проект мирного плану США з 28 пунктів містив пункти, які були "неприйнятними", але також мав деякі дуже важливі елементи, "які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру".

Він повторив фразу, яку він використав учора, сказавши, що ці два слова були важливими – і будь-яка угода про припинення війни має бути одночасно "справедливою" та "тривалою".

Переговори в Женеві минулими вихідними зробили "важливі кроки вперед" у справі з досягненням прогресу між США та Україною щодо оновленої мирної угоди, зазначив Стармер.

"Я можу запевнити Палату, що робота над удосконаленням цього плану триває", – додає прем'єр-міністр Британії.

Справедливий та тривалий мир може відбутися лише за умови виконання певних умов, заявив Стармер. Це: "суверенітет України має бути збережений"; "Україна повинна мати можливість захищатися в майбутньому"; "питання щодо України та її майбутнього повинні визначатися Україною"; "елементи, що стосуються Європи та НАТО, потребуватимуть згоди Європи та членів НАТО".

Стармер також наполягав на тому, що "ще довгий шлях і важкий шлях попереду".

При цьому він зазначив, що британський уряд "як ніколи, відданий цій справі".

Говорячи про росію, британський прем'єр-міністр сказав, що є "лише одна нація, яка хоче цієї війни, лише одна нація, яка розпочала це незаконне вторгнення".

Стармер також сказав про главу кремля володимира путіна та російські втрати у війні: "Загалом понад мільйон росіян було вбито або поранено - і все це через розбещені амбіції однієї людини".

Він додав, що на росію необхідно чинити "всебічний тиск", щоб вона погодилася на мир.

"Це стосується Європи, як і України. Амбіції путіна не обмежуються Україною, про що добре знають сусідні країни", - вказав Стармер.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"