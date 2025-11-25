$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 1172 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2776 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3836 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4526 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8626 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10962 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19443 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12892 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11168 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9906 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Премьер Британии преуменьшил значение сообщений о согласии Украины на условия мирного соглашения - СМИ

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер преуменьшил значение сообщений о согласии Украины на мирное соглашение, заявив, что это подтверждение удовлетворенности проектом из Женевы, который не охватывает вопросы территории. Он подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только при условии сохранения суверенитета Украины и ее способности защищаться.

Премьер Британии преуменьшил значение сообщений о согласии Украины на условия мирного соглашения - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался преуменьшить значение сообщений о том, что Украина согласилась на условия мирного соглашения, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании заявил во время выступления в Палате общин: "Как я понимаю, это не новое соглашение, это подтверждение Украиной своей удовлетворенности проектом, который появился вчера в Женеве, который, конечно, не охватывает вопросы территории".

"Так что, насколько я понимаю, это подтверждение того, что вышло из Женевы, но это не новый набор предложений или соглашений в любом случае", - отметил Стармер.

Как сообщает Sky News, Стармер также заявил, что первоначальный проект мирного плана США из 28 пунктов содержал пункты, которые были "неприемлемыми", но также имел некоторые очень важные элементы, "которые будут необходимы для справедливого и прочного мира".

Он повторил фразу, которую он использовал вчера, сказав, что эти два слова были важными – и любое соглашение о прекращении войны должно быть одновременно "справедливым" и "прочным".

Переговоры в Женеве в минувшие выходные сделали "важные шаги вперед" в деле достижения прогресса между США и Украиной по обновленному мирному соглашению, отметил Стармер.

"Я могу заверить Палату, что работа над усовершенствованием этого плана продолжается", – добавляет премьер-министр Великобритании.

Справедливый и прочный мир может произойти только при выполнении определенных условий, заявил Стармер. Это: "суверенитет Украины должен быть сохранен"; "Украина должна иметь возможность защищаться в будущем"; "вопросы относительно Украины и ее будущего должны определяться Украиной"; "элементы, касающиеся Европы и НАТО, потребуют согласия Европы и членов НАТО".

Стармер также настаивал на том, что "еще долгий путь и трудный путь впереди".

При этом он отметил, что британское правительство "как никогда, привержено этому делу".

Говоря о россии, британский премьер-министр сказал, что есть "только одна нация, которая хочет этой войны, только одна нация, которая начала это незаконное вторжение".

Стармер также сказал о главе кремля владимире путине и российских потерях в войне: "В общей сложности более миллиона россиян были убиты или ранены - и все это из-за развращенных амбиций одного человека".

Он добавил, что на россию необходимо оказывать "всестороннее давление", чтобы она согласилась на мир.

"Это касается Европы, как и Украины. Амбиции путина не ограничиваются Украиной, о чем хорошо знают соседние страны", - указал Стармер.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»24.11.25, 15:47

Юлия Шрамко

