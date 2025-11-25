Премьер Британии преуменьшил значение сообщений о согласии Украины на условия мирного соглашения - СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался преуменьшить значение сообщений о том, что Украина согласилась на условия мирного соглашения, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании заявил во время выступления в Палате общин: "Как я понимаю, это не новое соглашение, это подтверждение Украиной своей удовлетворенности проектом, который появился вчера в Женеве, который, конечно, не охватывает вопросы территории".

"Так что, насколько я понимаю, это подтверждение того, что вышло из Женевы, но это не новый набор предложений или соглашений в любом случае", - отметил Стармер.

Как сообщает Sky News, Стармер также заявил, что первоначальный проект мирного плана США из 28 пунктов содержал пункты, которые были "неприемлемыми", но также имел некоторые очень важные элементы, "которые будут необходимы для справедливого и прочного мира".

Он повторил фразу, которую он использовал вчера, сказав, что эти два слова были важными – и любое соглашение о прекращении войны должно быть одновременно "справедливым" и "прочным".

Переговоры в Женеве в минувшие выходные сделали "важные шаги вперед" в деле достижения прогресса между США и Украиной по обновленному мирному соглашению, отметил Стармер.

"Я могу заверить Палату, что работа над усовершенствованием этого плана продолжается", – добавляет премьер-министр Великобритании.

Справедливый и прочный мир может произойти только при выполнении определенных условий, заявил Стармер. Это: "суверенитет Украины должен быть сохранен"; "Украина должна иметь возможность защищаться в будущем"; "вопросы относительно Украины и ее будущего должны определяться Украиной"; "элементы, касающиеся Европы и НАТО, потребуют согласия Европы и членов НАТО".

Стармер также настаивал на том, что "еще долгий путь и трудный путь впереди".

При этом он отметил, что британское правительство "как никогда, привержено этому делу".

Говоря о россии, британский премьер-министр сказал, что есть "только одна нация, которая хочет этой войны, только одна нация, которая начала это незаконное вторжение".

Стармер также сказал о главе кремля владимире путине и российских потерях в войне: "В общей сложности более миллиона россиян были убиты или ранены - и все это из-за развращенных амбиций одного человека".

Он добавил, что на россию необходимо оказывать "всестороннее давление", чтобы она согласилась на мир.

"Это касается Европы, как и Украины. Амбиции путина не ограничиваются Украиной, о чем хорошо знают соседние страны", - указал Стармер.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»