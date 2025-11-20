Німеччина просуває ідею приєднання Британії до оборонного фонду ЄС у розмірі 150 мільярдів євро: що відомо

Німеччина наполягає на тому, щоб Європейський Союз в останню хвилину уклав угоду про надання Великій Британії доступу до величезного оборонного фонду блоку до останнього терміну наприкінці місяця, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Сторони сперечаються про те, скільки Велика Британія має заплатити за участь у фонді у розмірі 150 мільярдів євро (173 мільярди доларів США) — однієї з найбільших ініціатив ЄС, яка покликана допомогти Європі швидко наростити свої збройні сили перед російською агресією.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, скоротила необхідну суму з 6,75 мільярда євро до 2 мільярдів євро, повідомляють офіційні особи, знайомі із ситуацією. Однак ця сума все ще значно перевищує пропозицію Великої Британії у кількасот мільйонів євро, повідомив британський урядовець.

За словами інших джерел, знайомих із ситуацією, Німеччина закликає переговорників знайти компроміс. Однак, враховуючи, що термін подання заявок на фінансування спливає 30 листопада, час закінчується.

Переговори стали серйозним ускладненням у відносинах після Brexit, викликавши запеклі дебати про те, чи повинні фонди ЄС насамперед допомагати державам-членам та їхнім компаніям чи надаватися життєво важливим союзникам. Ця суперечка особливо актуальна у питаннях безпеки, враховуючи нагальну потребу Європи в колективному нарощуванні оборонної промисловості.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порушив це питання у вівторок у Берліні під час вечері з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомило одне з джерел.

Фонд обсягом 150 мільярдів євро, відомий як "Дії безпеки в Європі" (SAFE), дозволяє державам-членам ЄС брати позики для інвестицій в оборонне обладнання, що виробляється переважно на єдиному ринку ЄС або в Україні.

В даний час це не поширюється на Велику Британію, хоча їй дозволено об'єднуватися з відповідними країнами для спільних закупівель, частина яких може поставлятись з Великої Британії.

Проте вже давно точаться дискусії щодо надання Великій британії ширшого доступу.

За словами представника ЄС, спочатку комісія, яка веде переговори від імені ЄС, зайняла жорсткішу позицію, ніж більшість держав-членів. Крім вимоги про вступний внесок для Великої Британії у розмірі від 4 до 6,5 млрд євро, Брюссель запросив адміністративні збори у розмірі від 150 до 250 млн євро, як повідомляло агентство Bloomberg.

Проте комісія скоротила розмір свого запиту в міру наближення останнього терміну подання заявок. Газета Financial Times першою повідомила про пропозицію у розмірі 2 млрд євро.

Країни розходяться в думках щодо розміру внеску, що вони хочуть отримати від Великої Британії. Франція виступає за ухвалення Великої Британії, але бажано, щоб розмір внеску був ближчим до пропозиції комісії, заявили вони на умовах анонімності. Німеччина вважає початкову пропозицію комісії безнадійною і вважала б за краще, щоб сторони знайшли компроміс, додали вони на умовах анонімності.

"Комісія підтримує тісний контакт з Великою Британією, але внесок має бути пропорційний вигодам, які Велика Британія отримує від своєї участі", - заявив у заяві представник комісії Томас Реньє.

Додамо

Видання зауважує, щонНа даному етапі малоймовірно, що Велика Британія отримає повний доступ до фонду до закінчення терміну. Однак, за словами джерела, знайомого із ситуацією, Велика Британія все ще сподівається, що блок пом'якшить свою позицію. Прогресу можна досягнути у ці вихідні, коли Стармер і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн візьмуть участь у саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.

Велика Британія також може приєднатися до програми у майбутньому, додало джерело.

"Велика Британія віддана широким і конструктивним відносинам з ЄС", - заявив представник уряду Великої Британії. "Ми укладатимемо лише ті угоди, які принесуть відчутну користь Великій Британії та європейській безпеці загалом".

Туреччина, важливий союзник НАТО, також домагається доступу до фонду. Однак ці переговори не мали успіху.

Туреччина стверджує, що її оборонна промисловість розвивається і життєво важлива як для регіональної безпеки, так контролю за міграцією. Країна вважає, що вона заслуговує на участь у програмах безпеки, які є сполучною ланкою між військовим альянсом ЄС та НАТО.

Проте країни ЄС, Кіпр та Греція рішуче виступають проти. Обидві країни мають давні територіальні суперечки із Туреччиною, яка також зберігає політичні та економічні зв'язки з росією.

Один високопосадовець ЄС заявив, що перспектива приєднання Туреччини ніколи не буде реалістичною.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, якщо Туреччина не зможе отримати доступ до програми, вона спробує зміцнити оборонні зв'язки з окремими союзниками, такими як Італія, і продавати свою військову техніку більшій кількості європейських країн.