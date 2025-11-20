Германия продвигает идею присоединения Британии к оборонному фонду ЕС в размере 150 миллиардов евро: что известно

Германия настаивает на том, чтобы Европейский Союз в последнюю минуту заключил соглашение о предоставлении Великобритании доступа к огромному оборонному фонду блока до последнего срока в конце месяца, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Стороны спорят о том, сколько Великобритания должна заплатить за участие в фонде в размере 150 миллиардов евро (173 миллиарда долларов США) — одной из крупнейших инициатив ЕС, которая призвана помочь Европе быстро нарастить свои вооруженные силы перед российской агрессией.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, сократила необходимую сумму с 6,75 миллиарда евро до 2 миллиардов евро, сообщают официальные лица, знакомые с ситуацией. Однако эта сумма все еще значительно превышает предложение Великобритании в несколько сотен миллионов евро, сообщил британский чиновник.

По словам других источников, знакомых с ситуацией, Германия призывает переговорщиков найти компромисс. Однако, учитывая, что срок подачи заявок на финансирование истекает 30 ноября, время заканчивается.

Переговоры стали серьезным осложнением в отношениях после Brexit, вызвав ожесточенные дебаты о том, должны ли фонды ЕС прежде всего помогать государствам-членам и их компаниям или предоставляться жизненно важным союзникам. Этот спор особенно актуален в вопросах безопасности, учитывая насущную потребность Европы в коллективном наращивании оборонной промышленности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднял этот вопрос во вторник в Берлине во время ужина с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил один из источников.

Фонд объемом 150 миллиардов евро, известный как "Действия безопасности в Европе" (SAFE), позволяет государствам-членам ЕС брать займы для инвестиций в оборонное оборудование, производимое преимущественно на едином рынке ЕС или в Украине.

В настоящее время это не распространяется на Великобританию, хотя ей разрешено объединяться с соответствующими странами для совместных закупок, часть которых может поставляться из Великобритании.

Однако уже давно ведутся дискуссии о предоставлении Великобритании более широкого доступа.

По словам представителя ЕС, изначально комиссия, ведущая переговоры от имени ЕС, заняла более жесткую позицию, чем большинство государств-членов. Помимо требования о вступительном взносе для Великобритании в размере от 4 до 6,5 млрд евро, Брюссель запросил административные сборы в размере от 150 до 250 млн евро, как сообщало агентство Bloomberg.

Однако комиссия сократила размер своего запроса по мере приближения последнего срока подачи заявок. Газета Financial Times первой сообщила о предложении в размере 2 млрд евро.

Страны расходятся во мнениях относительно размера взноса, который они хотят получить от Великобритании. Франция выступает за принятие Великобритании, но желательно, чтобы размер взноса был ближе к предложению комиссии, заявили они на условиях анонимности. Германия считает первоначальное предложение комиссии безнадежным и предпочла бы, чтобы стороны нашли компромисс, добавили они на условиях анонимности.

"Комиссия поддерживает тесный контакт с Великобританией, но вклад должен быть пропорционален выгодам, которые Великобритания получает от своего участия", - заявил в заявлении представитель комиссии Томас Ренье.

Добавим

Издание отмечает, что на данном этапе маловероятно, что Великобритания получит полный доступ к фонду до истечения срока. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, Великобритания все еще надеется, что блок смягчит свою позицию. Прогресса можно достичь в эти выходные, когда Стармер и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в саммите "Группы двадцати" в Южной Африке.

Великобритания также может присоединиться к программе в будущем, добавил источник.

"Великобритания привержена широким и конструктивным отношениям с ЕС", - заявил представитель правительства Великобритании. "Мы будем заключать только те соглашения, которые принесут ощутимую пользу Великобритании и европейской безопасности в целом".

Турция, важный союзник НАТО, также добивается доступа к фонду. Однако эти переговоры не имели успеха.

Турция утверждает, что ее оборонная промышленность развивается и жизненно важна как для региональной безопасности, так и для контроля за миграцией. Страна считает, что она заслуживает участия в программах безопасности, которые являются связующим звеном между военным альянсом ЕС и НАТО.

Однако страны ЕС, Кипр и Греция решительно выступают против. Обе страны имеют давние территориальные споры с Турцией, которая также сохраняет политические и экономические связи с Россией.

Один высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что перспектива присоединения Турции никогда не будет реалистичной.

По словам источников, знакомых с ситуацией, если Турция не сможет получить доступ к программе, она попытается укрепить оборонные связи с отдельными союзниками, такими как Италия, и продавать свою военную технику большему количеству европейских стран.