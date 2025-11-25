Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість пунктів мирного плану США може бути прийнято. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир, можна прийняти – сказав Стармер.

Стармер зазначив, що коаліції потрібно підготувати планування та фінансування майбутніх Збройних сил України, щоб вона могла захищати себе, каже прем'єр-міністр.

Я закликаю колег, які сьогодні вдень беруть участь у телефонній розмові, підтвердити свої національні зобов’язання, оскільки нам потрібно забезпечити наявність найпотужніших можливостей та найнадійніших планів - додає Стармер.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.