Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що більшість пунктів мирного плану США може бути прийнято. Прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив, що переговори щодо мирного плану просуваються в позитивному напрямку.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість пунктів мирного плану США може бути прийнято. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих", передає УНН.
Деталі
Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир, можна прийняти
Стармер зазначив, що коаліції потрібно підготувати планування та фінансування майбутніх Збройних сил України, щоб вона могла захищати себе, каже прем'єр-міністр.
Я закликаю колег, які сьогодні вдень беруть участь у телефонній розмові, підтвердити свої національні зобов’язання, оскільки нам потрібно забезпечити наявність найпотужніших можливостей та найнадійніших планів
Нагадаємо
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.