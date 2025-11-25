$42.370.10
16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11458 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12623 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12428 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11946 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11987 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12360 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24368 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13389 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11559 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Президент Зеленський заявив, що більшість пунктів мирного плану США може бути прийнято. Прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив, що переговори щодо мирного плану просуваються в позитивному напрямку.

Зеленський вважає, що більшість тексту мирного плану може бути прийнято - Стармер

Президент України Володимир Зеленський вважає, що більшість пунктів мирного плану США може бути прийнято. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир, можна прийняти

– сказав Стармер.

Стармер зазначив, що коаліції потрібно підготувати планування та фінансування майбутніх Збройних сил України, щоб вона могла захищати себе, каже прем'єр-міністр.

Я закликаю колег, які сьогодні вдень беруть участь у телефонній розмові, підтвердити свої національні зобов’язання, оскільки нам потрібно забезпечити наявність найпотужніших можливостей та найнадійніших планів

- додає Стармер.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Женева
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна