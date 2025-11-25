$42.370.10
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7904 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10709 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10655 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10531 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11447 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11946 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22900 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13205 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11414 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
публикации
Эксклюзивы
Financial Times

Зеленский считает, что большая часть текста мирного плана может быть принята - Стармер

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Президент Зеленский заявил, что большинство пунктов мирного плана США может быть принято. Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что переговоры по мирному плану продвигаются в позитивном направлении.

Зеленский считает, что большая часть текста мирного плана может быть принята - Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США может быть принято. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "Коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Я действительно считаю, что мы движемся в позитивном направлении, и сегодня есть признаки того, что по большей части большинство текста, как отмечает Владимир, можно принять

– сказал Стармер.

Стармер отметил, что коалиции нужно подготовить планирование и финансирование будущих Вооруженных сил Украины, чтобы она могла защищать себя, говорит премьер-министр.

Я призываю коллег, которые сегодня днем участвуют в телефонном разговоре, подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам нужно обеспечить наличие самых мощных возможностей и самых надежных планов

- добавляет Стармер.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.

Павел Башинский

