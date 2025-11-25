Розпочалась віртуальна зустріч коаліції охочих: говорять про мирний план для України

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3952 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 7982 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7954 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8406 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10880 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11602 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21401 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13109 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11341 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:21 • 21404 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
25 листопада, 10:00 • 31767 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83880 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
24 листопада, 13:47 • 112450 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:20 • 101955 перегляди
Розпочалась віртуальна зустріч коаліції охочих: говорять про мирний план для України

Київ • УНН

 892 перегляди

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон проводять телефонну конференцію з членами коаліції охочих, обговорюючи хід розробки мирного плану щодо України. Коаліція об'єднує понад 30 країн, які зобов'язалися сприяти досягненню мирної угоди.

Розпочалась віртуальна зустріч коаліції охочих: говорять про мирний план для України

Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон проводять телефонну конференцію з членами коаліції охочих , передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ Стармер та Макрон обговорюють із членами коаліції хід розробки мирного плану щодо України.

Коаліція об'єднує понад 30 країн, які взяли на себе зобов'язання сприяти досягненню будь-якої мирної угоди.

Раніше УНН повідомляв, що 25 листопада відбудеться зустріч коаліції охочих.

Нагадаємо

Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Женева
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна