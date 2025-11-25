Розпочалась віртуальна зустріч коаліції охочих: говорять про мирний план для України

Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон проводять телефонну конференцію з членами коаліції охочих , передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними ЗМІ Стармер та Макрон обговорюють із членами коаліції хід розробки мирного плану щодо України.

Коаліція об'єднує понад 30 країн, які взяли на себе зобов'язання сприяти досягненню будь-якої мирної угоди.

Раніше УНН повідомляв, що 25 листопада відбудеться зустріч коаліції охочих.

Нагадаємо

Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.