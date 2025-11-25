$42.370.10
Началась виртуальная встреча коалиции желающих: говорят о мирном плане для Украины

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проводят телефонную конференцию с членами коалиции желающих, обсуждая ход разработки мирного плана по Украине. Коалиция объединяет более 30 стран, которые обязались способствовать достижению мирного соглашения.

Началась виртуальная встреча коалиции желающих: говорят о мирном плане для Украины

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проводят телефонную конференцию с членами коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, Стармер и Макрон обсуждают с членами коалиции ход разработки мирного плана по Украине.

Коалиция объединяет более 30 стран, взявших на себя обязательства способствовать достижению любого мирного соглашения.

Ранее УНН сообщал, что 25 ноября состоится встреча коалиции желающих.

Напомним

Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

Антонина Туманова

