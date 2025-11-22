Мелоні обговорила з Мерцом мирний план США
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили американську пропозицію щодо мирного врегулювання в Україні. Лідери наголосили на важливості підтримки переговорних процесів та прагненні досягти справедливого миру.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої вони обговорили американську пропозицію щодо мирного врегулювання в Україні. Про розмову повідомили в уряді Італії, передає УНН.
Деталі
У розмові лідери наголосили на важливості підтримки чинних переговорних процесів та підтвердили прагнення досягти справедливого й тривалого миру на користь усієї Європи.
Зокрема, вони позитивно оцінили положення про надійні гарантії безпеки, що розглядаються як ключовий елемент європейської та трансатлантичної стабільності, і що Італія давно підтримує.
Разом із тим в італійському уряді зазначили, що інші частини плану США потребують додаткового вивчення.
Зазначається, що у найближчі години та у суботу, 22 листопада Мелоні продовжить контакти з основними лідерами, зацікавленими у врегулюванні російсько-української війни.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони підтвердили повну підтримку України та обговорили зусилля США щодо припинення війни, наголосивши на необхідності схвалення європейських партнерів для будь-якої мирної угоди.
