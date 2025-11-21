$42.150.06
19:13 • 8148 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 15034 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 18428 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 18305 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 23227 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16025 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17332 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16700 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 34678 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20609 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
16:05 • 23230 перегляди
Глава МЗС Франції проведе координаційну розмову з європейськими міністрами щодо України

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро проведе координаційну розмову з європейськими міністрами щодо ситуації навколо України. До розмови долучаться міністри Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії, Італії та керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.

Глава МЗС Франції проведе координаційну розмову з європейськими міністрами щодо України
Фото: diplomatie.gouv.fr

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро проведе у п’ятницю ввечері координаційну розмову з європейськими міністрами, щоб обговорити ситуацію навколо України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомило джерело у французькій дипломатичній службі, Барро долучиться до телефонної конференції в межах так званого Вашингтонського формату. У розмові також візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії, Італії та керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Вашингтонський формат" бере свій початок із зустрічі лідерів цих держав у столиці США на початку року, де вони обговорювали можливі мирні ініціативи для України.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща