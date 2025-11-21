Глава МЗС Франції проведе координаційну розмову з європейськими міністрами щодо України
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро проведе координаційну розмову з європейськими міністрами щодо ситуації навколо України. До розмови долучаться міністри Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії, Італії та керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро проведе у п’ятницю ввечері координаційну розмову з європейськими міністрами, щоб обговорити ситуацію навколо України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомило джерело у французькій дипломатичній службі, Барро долучиться до телефонної конференції в межах так званого Вашингтонського формату. У розмові також візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії, Італії та керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.
"Вашингтонський формат" бере свій початок із зустрічі лідерів цих держав у столиці США на початку року, де вони обговорювали можливі мирні ініціативи для України.
