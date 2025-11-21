Глава МИД Франции проведет координационный разговор с европейскими министрами по Украине
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро проведет координационный разговор с европейскими министрами по ситуации вокруг Украины. К разговору присоединятся министры Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Италии и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро проведет в пятницу вечером координационный разговор с европейскими министрами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщил источник во французской дипломатической службе, Барро присоединится к телефонной конференции в рамках так называемого Вашингтонского формата. В разговоре также примут участие министры иностранных дел Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Италии и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.
"Вашингтонский формат" берет свое начало со встречи лидеров этих государств в столице США в начале года, где они обсуждали возможные мирные инициативы для Украины.
