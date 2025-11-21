Глава МИД Франции проведет координационный разговор с европейскими министрами по Украине

$42.150.06
19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo
21 ноября, 11:25
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
21 ноября, 12:55
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции
15:11
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto
17:13
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo
18:00
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 12723 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 14788 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 34519 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 33597 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 12702 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 30969 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 45381 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 47469 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 60996 просмотра
Техника
Фокс Ньюс
Шахед-136
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун

Глава МИД Франции проведет координационный разговор с европейскими министрами по Украине

Киев

 • 1152 просмотра

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро проведет координационный разговор с европейскими министрами по ситуации вокруг Украины. К разговору присоединятся министры Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Италии и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Глава МИД Франции проведет координационный разговор с европейскими министрами по Украине
Фото: diplomatie.gouv.fr

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро проведет в пятницу вечером координационный разговор с европейскими министрами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщил источник во французской дипломатической службе, Барро присоединится к телефонной конференции в рамках так называемого Вашингтонского формата. В разговоре также примут участие министры иностранных дел Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Италии и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Французские производители дронов стремятся заключить соглашения с Украиной до конца года
21.11.25, 21:38

"Вашингтонский формат" берет свое начало со встречи лидеров этих государств в столице США в начале года, где они обсуждали возможные мирные инициативы для Украины.

Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине
21.11.25, 21:27

Степан Гафтко

Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша