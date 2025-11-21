Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели 15-минутный разговор. Они обсудили американский мирный план по завершению войны в Украине, детали не разглашаются.
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел короткий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно американского плана завершения войны в Украине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера, пишет УНН.
Детали
По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, Мерц и Трамп поговорили по телефону примерно 15 минут. Детали содержания разговора не разглашаются, однако отмечается, что обсуждался предложенный Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны.
В немецком правительстве также сообщили, что в ближайшее время Мерц проинформирует о результатах разговора европейских партнеров.
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп21.11.25, 21:13 • 2516 просмотров