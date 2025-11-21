$42.150.06
19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 10545 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 15249 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 15177 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 19269 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 15142 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 16743 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16535 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 32960 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20456 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели 15-минутный разговор. Они обсудили американский мирный план по завершению войны в Украине, детали не разглашаются.

Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине
Фото: АР

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел короткий телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно американского плана завершения войны в Украине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, Мерц и Трамп поговорили по телефону примерно 15 минут. Детали содержания разговора не разглашаются, однако отмечается, что обсуждался предложенный Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны.

В немецком правительстве также сообщили, что в ближайшее время Мерц проинформирует о результатах разговора европейских партнеров.

Степан Гафтко

