Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Дональд Трамп провели 15-хвилинну розмову. Вони обговорили американський мирний план щодо завершення війни в Україні, деталі не розголошуються.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів коротку телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо американського плану завершення війни в Україні. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на пресслужбу німецького канцлера, пише УНН.
Деталі
За даними ЗМІ із посиланням на пресслужбу уряду ФРН, Мерц і Трамп поговорили телефоном приблизно 15 хвилин. Деталі змісту розмови не розголошуються, однак зазначається, що обговорювався запропонований Вашингтоном мирний план щодо завершення російсько-української війни.
У німецькому уряді також повідомили, що найближчим часом Мерц поінформує про результати розмови європейських партнерів.
