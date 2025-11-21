$42.150.06
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Французские производители дронов стремятся заключить соглашения с Украиной до конца года

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Французские и украинские компании активизируют переговоры о сотрудничестве в сфере беспилотников. Цель – заключить соглашения до конца года, несмотря на неопределенное финансирование и конкуренцию.

Французские производители дронов стремятся заключить соглашения с Украиной до конца года

Французские производители дронов активизируют переговоры с украинскими партнерами, стремясь заключить соглашения до конца года, несмотря на неопределенное финансирование и конкуренцию внутри Европы. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщают источники в индустрии и дипломатических кругах, французские и украинские компании спешат согласовать совместные производственные проекты и контракты, поскольку спрос на беспилотники стремительно растет из-за войны в Украине и инцидентов с дронами в европейских городах. Украина предоставляет уникальные боевые данные, позволяя европейским производителям сразу тестировать новые системы на фронте – информацию, которой им остро не хватает.

17 ноября в Париже, при участии президентов обеих стран, состоялась встреча десятков компаний и чиновников, посвященная ускорению сотрудничества в сфере беспилотников.

Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский

Французские фирмы отстают, поэтому мы на самом деле работаем над очень краткосрочной перспективой – то есть над каналами совместного производства в Украине или во Франции, которые можно было бы создать в ближайшие недели или месяцы 

– отметил французский дипломатический представитель. 

На встрече Зеленского и Макрона присутствовали руководители Delair, Alta Ares, Parrot, EOS Technologie, лобби ADIF и оборонные гиганты MBDA, Thales и Safran.

Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины

Есть высказанные потребности, и теперь мы увидим, действительно ли это приведет к существенным контрактам 

– отметил представитель Alta Ares. 

По информации двух чиновников, эта компания может заключить соглашение с Украиной после того, как ее перехватчики доказали способность уничтожать иранские Shahed.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии

Степан Гафтко

