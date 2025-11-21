Французские производители дронов стремятся заключить соглашения с Украиной до конца года
Французские и украинские компании активизируют переговоры о сотрудничестве в сфере беспилотников. Цель – заключить соглашения до конца года, несмотря на неопределенное финансирование и конкуренцию.
Французские производители дронов активизируют переговоры с украинскими партнерами, стремясь заключить соглашения до конца года, несмотря на неопределенное финансирование и конкуренцию внутри Европы. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как сообщают источники в индустрии и дипломатических кругах, французские и украинские компании спешат согласовать совместные производственные проекты и контракты, поскольку спрос на беспилотники стремительно растет из-за войны в Украине и инцидентов с дронами в европейских городах. Украина предоставляет уникальные боевые данные, позволяя европейским производителям сразу тестировать новые системы на фронте – информацию, которой им остро не хватает.
17 ноября в Париже, при участии президентов обеих стран, состоялась встреча десятков компаний и чиновников, посвященная ускорению сотрудничества в сфере беспилотников.
Французские фирмы отстают, поэтому мы на самом деле работаем над очень краткосрочной перспективой – то есть над каналами совместного производства в Украине или во Франции, которые можно было бы создать в ближайшие недели или месяцы
На встрече Зеленского и Макрона присутствовали руководители Delair, Alta Ares, Parrot, EOS Technologie, лобби ADIF и оборонные гиганты MBDA, Thales и Safran.
Есть высказанные потребности, и теперь мы увидим, действительно ли это приведет к существенным контрактам
По информации двух чиновников, эта компания может заключить соглашение с Украиной после того, как ее перехватчики доказали способность уничтожать иранские Shahed.
