19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 11659 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 16086 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 16004 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 20394 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 15373 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 16887 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16576 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 33498 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20491 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Дипломатка

Французькі виробники дронів прагнуть укласти угоди з Україною до кінця року

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Французькі та українські компанії активізують переговори щодо співпраці у сфері безпілотників. Мета – укласти угоди до кінця року, попри невизначене фінансування та конкуренцію.

Французькі виробники дронів прагнуть укласти угоди з Україною до кінця року

Французькі виробники дронів активізують переговори з українськими партнерами, прагнучи укласти угоди до кінця року попри невизначене фінансування та конкуренцію всередині Європи. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела в індустрії та дипломатичних колах, французькі й українські компанії поспішають узгодити спільні виробничі проєкти та контракти, оскільки попит на безпілотники стрімко зростає через війну в Україні та інциденти з дронами у європейських містах. Україна надає унікальні бойові дані, дозволяючи європейським виробникам одразу тестувати нові системи на фронті – інформацію, якої їм гостро бракує.

17 листопада в Парижі, за участі президентів обох країн, відбулася зустріч десятків компаній та урядовців, присвячена прискоренню співпраці у сфері безпілотників.

Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський17.11.25, 14:46 • 46695 переглядiв

Французькі фірми відстають, тому ми насправді працюємо над дуже короткостроковою перспективою – тобто над каналами спільного виробництва в Україні або у Франції, які можна було б створити найближчими тижнями чи місяцями 

– зазначив французький дипломатичний представник. 

На зустрічі Зеленського та Макрорна були керівники Delair, Alta Ares, Parrot, EOS Technologie, лобі ADIF та оборонні гіганти MBDA, Thales і Safran.

Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України21.11.25, 15:51 • 2018 переглядiв

Є висловлені потреби, і тепер ми побачимо, чи це дійсно призведе до суттєвих контрактів 

– зазначив представник Alta Ares. 

За інформацією двох чиновників, ця компанія може укласти угоду з Україною після того, як її перехоплювачі довели здатність знищувати іранські Shahed.

План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21.11.25, 14:55 • 16477 переглядiв

Степан Гафтко

