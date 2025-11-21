Французькі виробники дронів прагнуть укласти угоди з Україною до кінця року
Київ • УНН
Французькі та українські компанії активізують переговори щодо співпраці у сфері безпілотників. Мета – укласти угоди до кінця року, попри невизначене фінансування та конкуренцію.
Французькі виробники дронів активізують переговори з українськими партнерами, прагнучи укласти угоди до кінця року попри невизначене фінансування та конкуренцію всередині Європи. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють джерела в індустрії та дипломатичних колах, французькі й українські компанії поспішають узгодити спільні виробничі проєкти та контракти, оскільки попит на безпілотники стрімко зростає через війну в Україні та інциденти з дронами у європейських містах. Україна надає унікальні бойові дані, дозволяючи європейським виробникам одразу тестувати нові системи на фронті – інформацію, якої їм гостро бракує.
17 листопада в Парижі, за участі президентів обох країн, відбулася зустріч десятків компаній та урядовців, присвячена прискоренню співпраці у сфері безпілотників.
Французькі фірми відстають, тому ми насправді працюємо над дуже короткостроковою перспективою – тобто над каналами спільного виробництва в Україні або у Франції, які можна було б створити найближчими тижнями чи місяцями
На зустрічі Зеленського та Макрорна були керівники Delair, Alta Ares, Parrot, EOS Technologie, лобі ADIF та оборонні гіганти MBDA, Thales і Safran.
Є висловлені потреби, і тепер ми побачимо, чи це дійсно призведе до суттєвих контрактів
За інформацією двох чиновників, ця компанія може укласти угоду з Україною після того, як її перехоплювачі довели здатність знищувати іранські Shahed.
