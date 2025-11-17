Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський

В рамках підписаної декларації про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання між Україною та Францією, Україна може отримати 100 літаків Rafale F4 та 8 систем ППО SAMP-T. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН.

Деталі

Україна може отримати 100 літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, 8 систем ППО SAMP-T - сказав Зеленський.

Президент назвав угоду між Україною та Францією "історичною".

Додатково

Aster 30 SAMP/T (sol-air moyenne portée terrestre) – це французько-італійська система протиповітряної оборони наземного базування, яка була розроблена для протидії високошвидкісним загрозам, як-от тактичні балістичні ракети, а також крилатим ракетам, літакам і БПЛА.

Батарея SAMP/T складається з машини управління, радар Arabel (GM200) і до 6 пускових установок, які можуть бути розосереджені на відстані до 10 км від РЛС.

Радіус дії SAMP/T - від 3 до 100 км проти літаків та від 3 до 25 км проти балістичних ракет. Висота ураження - до 25 км. Кожна пускова установка здатна вистріляти 8 ракет за 10 секунд. Комплекс обслуговують 20 військових.

Важливою якістю ракет класу Aster, які використовують для оснащення систем протиповітряної оборони SAMP-T, є здатність ураження пріоритетних цілей прямим попаданням (hit-to-kill). Для цього в ракеті Aster використається спосіб пропорційного газодинамічного поперечного управління.

Нагадаємо

На військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі декларації з Францією. Передусім йдеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря - повітря" та авіабомби.