Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский

В рамках подписанной декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования между Украиной и Францией, Украина может получить 100 самолетов Rafale F4 и 8 систем ПВО SAMP-T. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

Украина может получить 100 самолетов Rafale F4, очень сильные французские радары, 8 систем ПВО SAMP-T - сказал Зеленский.

Президент назвал соглашение между Украиной и Францией "историческим".

Напомним

На военно-воздушной базе во французском городе Велизи-Виллакубле Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали декларации с Францией. Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух - воздух" и авиабомбы.