12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский

Киев • УНН

 326 просмотра

Украина может получить 100 самолетов Rafale F4 и 8 систем ПВО SAMP-T согласно декларации между Украиной и Францией. Президент Зеленский назвал соглашение историческим.

Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский

В рамках подписанной декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования между Украиной и Францией, Украина может получить 100 самолетов Rafale F4 и 8 систем ПВО SAMP-T. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

Украина может получить 100 самолетов Rafale F4, очень сильные французские радары, 8 систем ПВО SAMP-T

- сказал Зеленский.

Президент назвал соглашение между Украиной и Францией "историческим".

Напомним

На военно-воздушной базе во французском городе Велизи-Виллакубле Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали декларации с Францией. Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух - воздух" и авиабомбы.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Dassault Rafale
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина